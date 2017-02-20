В Госдуме разработали законопроект о «черных списках» авиапассажиров
Комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу РФ, вводящие «черные списки» авиапассажиров, пишет «Коммерсант».
Авиакомпаниям предлагается заносить граждан, нарушивших «правила поведения на борту» и создавших «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц» либо «допустивших причинение вреда их здоровью».
Лицам, попавшим в такие списки, авиакомпании будут в течение трех лет с момента нарушения отказывать в продаже билетов и перевозке.
Предполагается, что Единый реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена, будет опубликован на сайте Росавиации. Применять «черные списки» будут обязаны все авиакомпании, в том числе выполняющие перелеты из России в другие страны.
Исключения для фигуранта единого реестра делаются лишь в том случае, если тот летит на лечение, похороны близких родственников, берется сопровождать на борту инвалида или возвращается в РФ из стран, откуда можно добраться лишь самолетом