Полиция предложила не отдавать пассажирам купленный в duty-free алкоголь до конца рейса

ТАСС
11:54, 15 февраля 2017
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Транспортная полиция предлагает весь алкоголь, приобретенный в магазинах беспошлинной торговли (duty-free), перевозить в багажном отделении самолета и выдавать пассажирам только после завершения рейса.

Такая мера, по сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, поможет предупредить правонарушения на борту самолета.

Кроме того, транспортная полиция предлагает максимально ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе, находящихся в зонах спецконтроля аэропортов.

Подавляющее большинство правонарушений во время полета, подчеркнули представители управления на транспорте МВД по ЦФО, совершаются пассажирами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Транспортная полиция также предлагает авиакомпаниям научить свой персонал способам нейтрализации пьяных дебоширов, либо обязать авиаперевозчиков отправлять в рейсы сотрудников собственных служб безопасности.

«Управление предложило авиапредприятиям разработать технологию передачи алкогольной продукции, приобретенной пассажирами в магазинах беспошлинной торговли на борт воздушного судна вместе с багажом и выдачи его в аэропорту прибытия», — сказал собеседник агентства.

ТАСС
В аэропортах московского авиаузла, входящих в зону ответственности управления на транспорте МВД по ЦФО, в 2016 году были не допущены к полету или сняты с рейсов почти 670 человек. Чаще всего, сообщили ТАСС в управлении, пассажиров-дебоширов снимали с рейсов в аэропорту Домодедово, а не допускали к перелету — в Шереметьево.
В некоторых аэропортах мира алкогольные напитки, приобретенные в duty-free, пассажиры могут получить только при посадке в самолет.
В 2016 году руководство крупнейшей российской авиакомпании — «Аэрофлота» — предложило разрешить авиаперевозчикам составлять «черные списки» буйных пассажиров, а также держать на борту средства сдерживания, в том числе пластиковые наручники. Кроме того, «Аэрофлот» выступил за ужесточение ответственности за авиадебоши.
Предложения авиакомпании, как сообщалось тогда поддержал президент РФ Владимир Путин, однако пока в законах они не закреплены.
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