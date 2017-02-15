Полиция предложила не отдавать пассажирам купленный в duty-free алкоголь до конца рейса

Транспортная полиция предлагает весь алкоголь, приобретенный в магазинах беспошлинной торговли (duty-free), перевозить в багажном отделении самолета и выдавать пассажирам только после завершения рейса.

Такая мера, по сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, поможет предупредить правонарушения на борту самолета.

Кроме того, транспортная полиция предлагает максимально ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе, находящихся в зонах спецконтроля аэропортов.

Подавляющее большинство правонарушений во время полета, подчеркнули представители управления на транспорте МВД по ЦФО, совершаются пассажирами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Транспортная полиция также предлагает авиакомпаниям научить свой персонал способам нейтрализации пьяных дебоширов, либо обязать авиаперевозчиков отправлять в рейсы сотрудников собственных служб безопасности.