Полиция предложила не отдавать пассажирам купленный в duty-free алкоголь до конца рейса
Транспортная полиция предлагает весь алкоголь, приобретенный в магазинах беспошлинной торговли (duty-free), перевозить в багажном отделении самолета и выдавать пассажирам только после завершения рейса.
Такая мера, по сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, поможет предупредить правонарушения на борту самолета.
Кроме того, транспортная полиция предлагает максимально ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе, находящихся в зонах спецконтроля аэропортов.
Подавляющее большинство правонарушений во время полета, подчеркнули представители управления на транспорте МВД по ЦФО, совершаются пассажирами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
Транспортная полиция также предлагает авиакомпаниям научить свой персонал способам нейтрализации пьяных дебоширов, либо обязать авиаперевозчиков отправлять в рейсы сотрудников собственных служб безопасности.
«Управление предложило авиапредприятиям разработать технологию передачи алкогольной продукции, приобретенной пассажирами в магазинах беспошлинной торговли на борт воздушного судна вместе с багажом и выдачи его в аэропорту прибытия», — сказал собеседник агентства.