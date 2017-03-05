В Москве задержали активистов, повесивших баннер «Путин это война. Путин это смерть» у площади трех вокзалов

В Москве задержали троих активистов, вывесивших на мосту у Комсомольской площади баннер с текстом «Путин это война. Путин это смерть». Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на задержанных.

На активистов составляют протоколы по статье «нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия» (статья 20.2 КоАП).

В Москве задержали активистов за баннер «Путин - это война» В воскресенье, 5 марта, в центре Москвы у площади трех вокз... Опубликовано Денисом Стяжкиным 5 марта 2017 г.

Активисты — Екатерина Рыжик, Николай Игроков и Павел Кузнецов — ранее бывали задержаны на разных акциях в Москве, следует из публикаций на сайте «ОВД-Инфо». Рыжик была задержана в 2013 году после прогулки по Красной площади с белыми лентами, Игроков — на прогулке по Мясницкой улице в декабре 2016-го. Кузнецова, в частности, в январе 2017 года задержали за одиночный пикет в поддержку Ильдара Дадина.