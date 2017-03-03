В Пальмире тяжело ранен российский генерал-майор

В ходе боев за Пальмиру получил тяжелые ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа, генерал-майор Петр Милюхин. Об этом сообщает «Фонтанка» и INFOX.Ru со ссылкой на источники в Минобороны.

Милюхин, по словам источников, в конце февраля подорвался на мине. Он потерял обе ноги и глаз. Из Сирии генерал-майор был доставлен в госпиталь имени Бурденко в Москве. В справочной госпиталя подтвердили, что Милюхин находится у них.

Милюхин — первый российский генерал, получивший ранения в Сирии, отмечает «Фонтанка».

Официально Минобороны сообщения о ранении генерала в Сирии пока не комментирует.