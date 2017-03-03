В Пальмире тяжело ранен российский генерал-майор
В ходе боев за Пальмиру получил тяжелые ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа, генерал-майор Петр Милюхин. Об этом сообщает «Фонтанка» и INFOX.Ru со ссылкой на источники в Минобороны.
Милюхин, по словам источников, в конце февраля подорвался на мине. Он потерял обе ноги и глаз. Из Сирии генерал-майор был доставлен в госпиталь имени Бурденко в Москве. В справочной госпиталя подтвердили, что Милюхин находится у них.
Милюхин — первый российский генерал, получивший ранения в Сирии, отмечает «Фонтанка».
Официально Минобороны сообщения о ранении генерала в Сирии пока не комментирует.
Петр Милюхин находится в непосредственном подчинении у командующего Западным военным округом генерал-полковника Андрея Картаполова, который возглавляет группировку российских войск в Сирии.
На посту начальника управления боевой подготовки штаба Западного военного округа в обязанности Милюхина входила разработка боевых операций и контроль за их выполнением.
2 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что сирийские правительственные войска вернули контроль над Пальмирой, которую с декабря удерживали боевики «Исламского государства».
Решающий вклад в освобождение Пальмиры, заявили 3 марта представители Генштаба, внесли ВВС России и спецназ. Операция по возвращению Пальмиры, по их словам, была спланирована и проведена сирийскими войсками под руководством российских военных советников.