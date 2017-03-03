Генштаб рассказал о решающей роли российского спецназа в освобождении Пальмиры

Решающий вклад в освобождении Пальмиры от боевиков «Исламского государства» внесли российские ВВС и Силы специальных операций. Об этом объявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Операция по освобождению Пальмиры была спланирована и проведена под руководством российских военных советников, добавил он.

В операции, по словам Рудского, были задействованы, в числе прочего, новейшие вертолеты Ка-52, которые «продемонстрировали высокую эффективность в горно-пустынной местности».

Какие задачи выполнял российский спецназ при освобождении Пальмиры, представитель Генштаба не уточнил.