Генштаб рассказал о решающей роли российского спецназа в освобождении Пальмиры

РИА Новости
13:24, 3 марта 2017
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Решающий вклад в освобождении Пальмиры от боевиков «Исламского государства» внесли российские ВВС и Силы специальных операций. Об этом объявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Операция по освобождению Пальмиры была спланирована и проведена под руководством российских военных советников, добавил он.

В операции, по словам Рудского, были задействованы, в числе прочего, новейшие вертолеты Ка-52, которые «продемонстрировали высокую эффективность в горно-пустынной местности».

Какие задачи выполнял российский спецназ при освобождении Пальмиры, представитель Генштаба не уточнил.

«Достигнутые результаты стали возможны благодаря совместному эффективному планированию и своевременному сосредоточению усилий командованием российской группировки в Сирии и руководством сирийских вооруженных сил», — сказал он.

РИА Новости
ИГ захватило Пальмиру в мае 2015 года. В марте 2016 года сирийские правительственные войска при поддержке ВВС России отбили Пальмиру у боевиков. В мае в Римском театре в Пальмире состоялся концерт оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева.
В декабре 2016 года стало известно, что боевики ИГ восстановили контроль над Пальмирой. После этого в древнем городе были разрушены несколько памятников, включая портик Римского театра. При наступлении боевиков на Пальмиру, как сообщалось погиб командир десантно-штурмового батальона майор Санал Санчиров, уроженец Калмыкии.
2 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что сирийские правительственные войска вновь взяли Пальмиру под свой контроль.

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