У кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона прошли обыски
Полиция провела обыски в парижском жилище кандидата в президенты Франции от правых и центристов Франсуа Фийона. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.
По данным Le Parisien, обыски были проведены утром 2 марта в рамках расследования против Фийона и его жены Пенелоп.
Франсуа Фийона подозревают в том, что, будучи депутатом Национальной ассамблеи, он назначил помощницей свою жену Пенелоп, которая получала зарплату, не выполняя практически никакой работы. На посту сенатора он якобы платил в аналогичной ситуации своим детям.
Фийон публично извинился за свои действия. В то же время он утверждает, что не нарушал закон; по его словам, раньше подобные действия не считались неприемлемыми.
Франсуа Фийон — один из фаворитов предвыборной гонки. Согласно опросам, в первом туре скорее всего одержит победу лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Но во втором туре опрошенные всегда отдают победу одному из двух главных соперников Ле Пен — Фийону или Эммануэлю Макрону.