У кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона прошли обыски

Полиция провела обыски в парижском жилище кандидата в президенты Франции от правых и центристов Франсуа Фийона. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

По данным Le Parisien, обыски были проведены утром 2 марта в рамках расследования против Фийона и его жены Пенелоп.