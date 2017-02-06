Кандидат в президенты Франции извинился за назначение жены своей помощницей

Кандидат в президенты Франции от правых и центристов Франсуа Фийон извинился за то, что в годы работы в парламенте назначал на оплачиваемые должности своих жену и детей, и отказался снять свою кандидатуру.

«Это была ошибка. Я глубоко сожалею о ней и приношу извинения народу Франции», — цитирует политика «Би-би-си».

В то же время Фийон заявил, что не нарушал закон, а подобные действия ранее считались в обществе приемлемыми. Он подчеркнул, что «никто не может судить о сути работы помощника депутата, кроме самого депутата», передает AFP.