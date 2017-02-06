Кандидат в президенты Франции извинился за назначение жены своей помощницей
Кандидат в президенты Франции от правых и центристов Франсуа Фийон извинился за то, что в годы работы в парламенте назначал на оплачиваемые должности своих жену и детей, и отказался снять свою кандидатуру.
«Это была ошибка. Я глубоко сожалею о ней и приношу извинения народу Франции», — цитирует политика «Би-би-си».
В то же время Фийон заявил, что не нарушал закон, а подобные действия ранее считались в обществе приемлемыми. Он подчеркнул, что «никто не может судить о сути работы помощника депутата, кроме самого депутата», передает AFP.
Правоохранительные органы Франции проводят проверку в связи с тем, что Франсуа Фийон в годы работы депутатом Национальной ассамблеи назначил помощницей свою жену Пенелоп, а во время работы в Сенате — своих детей. Родственников Фийона подозревают в том, что они получали зарплату, не выполняя никакой работы.
Выборы президента Франции пройдут в апреле—мае 2017 года в два тура. Франсуа Фийон выиграл праймериз от правых и центристов; кроме него на выборы идут лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен, бывший министр образования Бенуа Амон (кандидат от социалистов) бывший министр экономики Эммануэль Макрон и Жан-Люк Меланшон («Левые»).