Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон получил повестку в суд. Он отказался сниматься с выборов

Кандидат в президенты Франции от «Республиканцев» Франсуа Фийон объявил, что отказывается сниматься с выборов в связи с расследованием против него и его жены Пенелоп.

Ранее стало известно, что Фийону и его жене вручили повестки, они должны будут явиться в суд в середине марта. Фийон назвал это расследование «политическим убийством».

Он пообещал рассказать следователям всю правду и выразил надежду, что расследование установит его невиновность.