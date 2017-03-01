Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон получил повестку в суд. Он отказался сниматься с выборов
Кандидат в президенты Франции от «Республиканцев» Франсуа Фийон объявил, что отказывается сниматься с выборов в связи с расследованием против него и его жены Пенелоп.
Ранее стало известно, что Фийону и его жене вручили повестки, они должны будут явиться в суд в середине марта. Фийон назвал это расследование «политическим убийством».
Он пообещал рассказать следователям всю правду и выразил надежду, что расследование установит его невиновность.
Пенелоп Фийон проверяют в связи с ее работой помощницей Франсуа Фийона, когда тот был депутатом и сенатором Национальной ассамблеи. СМИ выяснили, что жена Фийона получала зарплату, хотя почти ничего не делала.
Фийон — один из фаворитов предвыборной гонки. Согласно опросам, в первом туре скорее всего одержит победу лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Но во втором туре опрошенные всегда отдают победу одному из двух главных соперников Ле Пен — Фийону или Эммануэлю Макрону.