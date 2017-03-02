У России отняли чемпионат мира по биатлону

Тюмень потеряла право принять чемпионат мира по биатлону в 2021 году. Соответствующее решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) вступило в силу. Где состоится турнир, пока не решено.

Исполком IBU 8 февраля предложил России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. Если она не объявит о добровольном отказе до 24 февраля, то у нее автоматически будет отозвано право проведения ЧМ, говорилось в решении исполкома.

Россия назвала решение исполкома IBU незаконным. Отзывать право на проведение чемпионатов мира, заявила российская сторона, может только конгресс IBU, который вопрос о ЧМ-2021 в Тюмени не рассматривал.