Россия лишилась этапов Кубков мира по биатлону и по конькобежному спорту

Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове, которые должны были состояться в 2017. Союз биатлонистов России уведомил о своем решении Международный союз биатлонистов (IBU) на заседании 22 декабря.

Поводом для таких решений стала публикация второй части доклада ВАДА о допинге в российском спорте. IBU также отстранил двух российских биатлонистов, еще 29 спортсменов будут дополнительно проверены. Имена подозреваемых в применении допинга биатлонистов не называются.

Запланированный на март 2017 года финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске также отменен по рекомендации Международного олимпийского комитета. Об этом «Р-Спорт» рассказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.