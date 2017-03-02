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Аркадий Ротенберг вновь лишился звания «короля госзаказа». Его обошли подрядчики «Газпрома» из Уфы

Forbes
09:19, 2 марта 2017
Надежный источник

Миллиардер Аркадий Ротенберг по итогам 2016 года уступил лидерство в рейтинге «королей госзаказа», который составляет Forbes.

Первое место заняли владельцы уфимской компании «Петон» Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев. Их фирма получила от «Газпрома» подрядов на 176 миллиардов рублей.

На втором месте оказалось ЗАО «ВАД» Валерия Абрамова и Виктора Перевалова (163 миллиарда рублей), третий — «Стройтранснефтегаз» (153 миллиарда), который связывают с миллиардером Геннадием Тимченко.

Ротенберг и его «Стройгазмонтаж» находятся только на седьмой позиции, в 2016 году они получили госзаказов почти на 97 миллиардов рублей — от «Газпрома» и детского лагеря «Артек».

Подавляющее большинство крупных заказов государственные учреждения и госкомпании в 2016 году раздали даже без имитации конкурентной борьбы. Правительство Крыма, беря пример с федеральных властей, отдельными распоряжениями назначает строителей многомиллиардной трассы «Таврида». «Газпром» все так же, без тендеров, распределяет заказы на строительство трубопровода «Сила Сибири».

Forbes
Аркадий Ротенберг возглавлял рейтинг «королей госзаказа» четыре раза с момента его первой публикации в 2012 году. До этого он не был лидером лишь однажды — по итогам 2014 года. Ротенберга и Тимченко называют близкими друзьями президента России Владимира Путина.

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