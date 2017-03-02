Аркадий Ротенберг вновь лишился звания «короля госзаказа». Его обошли подрядчики «Газпрома» из Уфы

Миллиардер Аркадий Ротенберг по итогам 2016 года уступил лидерство в рейтинге «королей госзаказа», который составляет Forbes.

Первое место заняли владельцы уфимской компании «Петон» Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев. Их фирма получила от «Газпрома» подрядов на 176 миллиардов рублей.

На втором месте оказалось ЗАО «ВАД» Валерия Абрамова и Виктора Перевалова (163 миллиарда рублей), третий — «Стройтранснефтегаз» (153 миллиарда), который связывают с миллиардером Геннадием Тимченко.

Ротенберг и его «Стройгазмонтаж» находятся только на седьмой позиции, в 2016 году они получили госзаказов почти на 97 миллиардов рублей — от «Газпрома» и детского лагеря «Артек».