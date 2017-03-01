«МК» удалил заметку о причастности главы Верховного суда к репрессиям в СССР

С сайта газеты «Московский комсомолец» 1 марта исчезла заметка под заголовком «Главу Верховного суда уличили в репрессиях во времена СССР». Заметка была опубликована днем в среду и провисела на сайте несколько часов.

Причины ее удаления на сайте не сообщаются. Копия статьи доступна в кэше Google. Главный редактор «МК» Павел Гусев сказал «Медузе», что не знает о причинах удаления заметки и сам впервые об этом слышит.

В материале рассказывается о публикации правозащитной организации «Международный Мемориал», связанной с обыском у журналистки Зои Световой. Правозащитники опубликовали материалы обысков у Феликса Светова и Зои Крахмальниковой, родителей Зои Световой, которые были проведены в 1982 году.

Помимо прочего, в посте указано, что судьей по делу Светова (он получил 5 лет ссылки за антисоветскую пропаганду) в середине 1980-х был Вячеслав Лебедев, который с 1989 года возглавляет Верховный суд.