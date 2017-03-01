«МК» удалил заметку о причастности главы Верховного суда к репрессиям в СССР

Meduza
16:18, 1 марта 2017

С сайта газеты «Московский комсомолец» 1 марта исчезла заметка под заголовком «Главу Верховного суда уличили в репрессиях во времена СССР». Заметка была опубликована днем в среду и провисела на сайте несколько часов.

Причины ее удаления на сайте не сообщаются. Копия статьи доступна в кэше Google. Главный редактор «МК» Павел Гусев сказал «Медузе», что не знает о причинах удаления заметки и сам впервые об этом слышит.

В материале рассказывается о публикации правозащитной организации «Международный Мемориал», связанной с обыском у журналистки Зои Световой. Правозащитники опубликовали материалы обысков у Феликса Светова и Зои Крахмальниковой, родителей Зои Световой, которые были проведены в 1982 году.

Помимо прочего, в посте указано, что судьей по делу Светова (он получил 5 лет ссылки за антисоветскую пропаганду) в середине 1980-х был Вячеслав Лебедев, который с 1989 года возглавляет Верховный суд.

Обыск у журналистки Зои Световой прошел 28 февраля 2017 года, он продолжался более 10 часов. Следователи пришли к Световой в рамках расследования «дела ЮКОСа». Журналистка работает в организации Михаила Ходорковского «Открытая Россия», но утверждает, что ей ничего не известно о деятельности ЮКОСа.

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