ЛНР и ДНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях

Обновление: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение ЛНР и ДНР внешнего управления на украинских предприятиях стало, во многом, следствием политики Киева, «отторгнувшего эти регионы». Москва, добавил Песков, готова повлиять на ЛНР и ДНР в случае, если Киев добьется снятия блокады.

Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявило о введении внешнего управления на украинских предприятиях, находящихся на подконтрольной им территории.

Внешнее управление, сообщил «Интерфаксу» источники в руководстве ДНР, введено с полуночи 1 марта.

Представители ЛНР также подтвердили информацию о введении внешнего управления, добавив, что налоги от предприятий с украинской юрисдикцией, теперь будут поступать в бюджет самопровозглашенной республики.