ЛНР и ДНР ввели внешнее управление на украинских предприятиях

Интерфакс
07:42, 1 марта 2017
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Обновление: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение ЛНР и ДНР внешнего управления на украинских предприятиях стало, во многом, следствием политики Киева, «отторгнувшего эти регионы». Москва, добавил Песков, готова повлиять на ЛНР и ДНР в случае, если Киев добьется снятия блокады.

Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявило о введении внешнего управления на украинских предприятиях, находящихся на подконтрольной им территории.

Внешнее управление, сообщил «Интерфаксу» источники в руководстве ДНР, введено с полуночи 1 марта.

Представители ЛНР также подтвердили информацию о введении внешнего управления, добавив, что налоги от предприятий с украинской юрисдикцией, теперь будут поступать в бюджет самопровозглашенной республики.

«На предприятиях с украинской юрисдикцией в ДНР с нуля часов 1 марта вводится внешнее государственное управление», — сообщил «Интерфаксу» источник в совете министров самопровозглашенной республики.

Интерфакс
Руководство ЛНР и ДНР в конце февраля заявило, что введет внешнее управление на украинских предприятиях, если блокада железнодорожных путей, по которым продукцию предприятий Донбасса отправляют в другие регионы Украины, не будет снята.
«Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран», — говорилось в совместном заявлении главы ДНР Александра Захарченко и руководителя ЛНР Игоря Плотницкого.
Блокада железнодорожных путей, связывающий Донбасс с другими регионами Украины, проводится с конца января. Участники акции, включая ветеранов силовой операции на востоке Украины, требуют от властей Украины прекратить экономическое сотрудничество с подконтрольными ЛНР и ДНР территориями.
Из-за блокады прерваны поставки угля из Донбасса, в связи с чем власти Украины  объявили о введении чрезвычайных мер в энергетике.
На территориях, подконтрольных ЛНР и ДНР находятся несколько крупных металлургических и коксохимических заводов, а также более 20 шахт.
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