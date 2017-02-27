ДНР начала подготовку к отъему украинских предприятий в Донбассе

Донецкое агентство новостей
12:04, 27 февраля 2017
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Глава ДНР Александр Захарченко заявил о создании штаба, который будет заниматься переводом украинских предприятий под внешнее управление.

Поводом для создания штаба послужила блокада железнодорожных путей, по которым продукцию предприятий Донбасса отправляют в другие регионы Украины.

Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий 27 февраля распространили заявление, в котором пообещали ввести внешнее управление на всех украинских предприятиях, если блокада не будет снята до полуночи 1 марта.

«Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран», — говорится в заявлении.

Блокада украинских железных дорог, которые ведут на восток страны, продолжается с конца января. В ней участвуют ветераны силовой операции в Донбассе и другие активисты. Они требуют прекращения экономического взаимодействия с ДНР и ЛНР.
Власти Украины безуспешно добиваются снятия блокады. В середине февраля правительство страны объявило о введении чрезвычайных мер в энергетике в связи со срывом поставок угля из Донбасса. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил о возможном отключении света и тепла.

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