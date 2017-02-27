ДНР начала подготовку к отъему украинских предприятий в Донбассе

Глава ДНР Александр Захарченко заявил о создании штаба, который будет заниматься переводом украинских предприятий под внешнее управление.

Поводом для создания штаба послужила блокада железнодорожных путей, по которым продукцию предприятий Донбасса отправляют в другие регионы Украины.

Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий 27 февраля распространили заявление, в котором пообещали ввести внешнее управление на всех украинских предприятиях, если блокада не будет снята до полуночи 1 марта.

«Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран», — говорится в заявлении.