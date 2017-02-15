Премьер-министр Украины предупредил об отключении света и тепла. Украинцы блокируют поставки угля из Донбасса
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил о возможном отключении света и тепла из-за действий украинских активистов, которые блокируют поставки угля с территории, контролируемой сепаратистами в Донбассе.
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что в стране могут начаться веерные отключения электроэнергии.
Правительство Украины 15 февраля объявило о введении чрезвычайных мер в энергетике.
По словам Гройсмана, он обратился в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой принять меры для восстановления поставок угля.
С конца января украинские активисты, в том числе ветераны силовой операции в Донбассе и некоторые депутаты, блокируют железные дороги, которые ведут на восток страны.
Компания «Украинские железные дороги» сообщила, что на сегодняшний день заблокированы три участка. По данным компании, украинские теплостанции не получили почти 240 тысяч тонн угля. Убытки железной дороги составили более 50 миллионов гривен (более 100 миллионов рублей).