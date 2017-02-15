Премьер-министр Украины предупредил об отключении света и тепла. Украинцы блокируют поставки угля из Донбасса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил о возможном отключении света и тепла из-за действий украинских активистов, которые блокируют поставки угля с территории, контролируемой сепаратистами в Донбассе.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что в стране могут начаться веерные отключения электроэнергии.

Правительство Украины 15 февраля объявило о введении чрезвычайных мер в энергетике.

По словам Гройсмана, он обратился в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой принять меры для восстановления поставок угля.