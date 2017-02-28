Uber оштрафовали в России за введение пассажиров в заблуждение

РАПСИ
09:49, 28 февраля 2017
Надежный источник

Московское управление Роспотребнадзора наложило штраф в 100 тысяч рублей на сервис заказа такси Uber.

Штраф, сообщило надзорное ведомство, наложен на ООО «Убер Текнолоджи» за введение потребителя в заблуждение относительно непосредственного перевозчика.

При заказе такси через этот сервис, считает Роспотребнадзор, у потребителя складывается впечатление, что услугу по перевозке ему оказывает компания Uber.

Данные о непосредственном исполнителе услуги, включая информацию о наличии лицензии и прохождении водителями медицинского освидетельствования, потребитель не получает, указало надзорное ведомство.

ООО «Убер Текнолоджи» попыталось оспорить выводы Роспотребнадзора в суде, однако арбитраж Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердили позицию службы.

РАПСИ
В начале 2016 года компания Uber по требованию властей Москвы подписала соглашение, по которому обязалась работать только с легальными таксистами, имеющими лицензию на таксомоторную деятельность, а также предоставлять в Центр организации дорожного движения данные о маршрутах машин.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться