Uber оштрафовали в России за введение пассажиров в заблуждение

Московское управление Роспотребнадзора наложило штраф в 100 тысяч рублей на сервис заказа такси Uber.

Штраф, сообщило надзорное ведомство, наложен на ООО «Убер Текнолоджи» за введение потребителя в заблуждение относительно непосредственного перевозчика.

При заказе такси через этот сервис, считает Роспотребнадзор, у потребителя складывается впечатление, что услугу по перевозке ему оказывает компания Uber.

Данные о непосредственном исполнителе услуги, включая информацию о наличии лицензии и прохождении водителями медицинского освидетельствования, потребитель не получает, указало надзорное ведомство.