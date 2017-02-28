Американский сенатор предложил назвать именем Немцова улицу перед посольством России

27 февраля, в день второй годовщины убийства Немцова, Рубио принял участие в памятных мероприятиях у российского посольства.

Документ предлагает переименовать участок Висконсин авеню напротив посольства. При этом адрес посольства предлагается изменить с «2650 Висконсин авеню» на «1 Борис Немцов плаза».

Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио подготовил законопроект о переименовании улицы перед российским посольством в Вашингтоне в «Борис Немцов плаза».

Если перед глазами постоянно будет указатель, а на всех письмах будет адрес «1 Борис Немцов плаза», Кремлю станет ясно, что притеснение и убийство оппозиционеров не останется незамеченным.

В 2016 году Рубио был одним из кандидатов на президентских праймериз Республиканской партии. Выбыв из борьбы, он объявил о завершении политической карьеры. Через несколько месяцев он передумал и заявил, что намерен снова баллотироваться в Сенат.

26 февраля 2017 года во многих городах России прошли шествия в память о Борисе Немцове. Самое крупное из них состоялось в центре Москвы, в нем, по подсчетам активистов, приняли участие до 15 тысяч человек.

Бориса Немцова убили вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту около Кремля. Сейчас в Москве идет суд над предполагаемыми организаторами и исполнителями убийства.