В годовщину убийства Немцова разобрали мемориал на месте его гибели
В ночь на 27 февраля рабочие увезли цветы и портреты с места гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве.
Сопредседатель московского отделения движения «Солидарность» Надежда Митюшкина сообщила, что дежурных на мосту ночью увезли в полицию под предлогом проверки информации о драке. Затем рабочие почти полностью уничтожили мемориал, оставив только три ведра с цветами.
«ОВД-Инфо» сообщает, что к мемориалу подъехали четыре полицейских машины и семь машин предприятия «Гормост».
Задержанных вскоре отпустили из полиции. Митюшкина написала, что мемориал будет восстановлен.
Сейчас. Немцов мост. Мемориал восстанавливается. Спасибо Роман Петрищев (Roman Petrischev) за фотографии.Опубликовано Надеждой Митюшкиной 26 февраля 2017 г.
26 февраля в центре Москвы прошел марш памяти Бориса Немцова. По его окончании люди принесли цветы на место гибели политика.
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года.