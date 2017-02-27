В годовщину убийства Немцова разобрали мемориал на месте его гибели

В ночь на 27 февраля рабочие увезли цветы и портреты с места гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве.

Сопредседатель московского отделения движения «Солидарность» Надежда Митюшкина сообщила, что дежурных на мосту ночью увезли в полицию под предлогом проверки информации о драке. Затем рабочие почти полностью уничтожили мемориал, оставив только три ведра с цветами.

«ОВД-Инфо» сообщает, что к мемориалу подъехали четыре полицейских машины и семь машин предприятия «Гормост».

Задержанных вскоре отпустили из полиции. Митюшкина написала, что мемориал будет восстановлен.