В Чебоксарах задержали активистку, повесившую на мосту баннер «Всех не убьете, всех не посадите» в память о Немцове

Медиазона
16:02, 27 февраля 2017
Надежный источник

В Чебоксарах полиция задержала координатора оппозиционного движения «Весна» Анастасию Васильеву, которая 25 февраля вместе с другими активистами вывесила на мосту баннер со словами «Всех не убьете, всех не посадите» в память о Борисе Немцове.

По словам активиста «Весны» Семена Кочкина, ее забрали в полицию во время занятий в университете, передает «Медиазона». Пресс-секретарь движения Богдан Литвин сообщил «Новой газете», что активисты не могут дозвониться «ни до нее, ни до полицейских».

Обновление. Васильева вышла из отдела полиции, передает «ОВД-Инфо». Сообщается, что полиция пришла с обыском к другому участнику акции, его имя не называется.

О своем участии в акции Анастасия Васильева 25 февраля сообщила в фейсбуке. По ее словам, активисты вывесили баннер, «чтобы напомнить об убийстве Бориса Ефимовича Немцова». «Заказчики этого политического убийства так и не были найдены, а в СИЗО сейчас сидят только непосредственные исполнители», — написала Васильева.

Политик Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В выходные 25–26 февраля в России прошли акции его памяти.

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