В Чебоксарах задержали активистку, повесившую на мосту баннер «Всех не убьете, всех не посадите» в память о Немцове

В Чебоксарах полиция задержала координатора оппозиционного Анастасию Васильеву, которая 25 февраля вместе с другими активистами вывесила на мосту баннер со словами «Всех не убьете, всех не посадите» в память о Борисе Немцове.

Координатора «Весны» в Чувашии Анастасию Васильеву сейчас забрала полиция прямо с пары в универе. Всё из-за акции перед маршем Немцова: pic.twitter.com/Nhltn3kNot — Aнна Велликок (@annavellikok) February 27, 2017

По словам активиста «Весны» Семена Кочкина, ее забрали в полицию во время занятий в университете, передает «Медиазона». Пресс-секретарь движения Богдан Литвин сообщил «Новой газете», что активисты не могут дозвониться «ни до нее, ни до полицейских».

Обновление. Васильева вышла из отдела полиции, передает «ОВД-Инфо». Сообщается, что полиция пришла с обыском к другому участнику акции, его имя не называется.

О своем участии в акции Анастасия Васильева 25 февраля сообщила в фейсбуке. По ее словам, активисты вывесили баннер, «чтобы напомнить об убийстве Бориса Ефимовича Немцова». «Заказчики этого политического убийства так и не были найдены, а в СИЗО сейчас сидят только непосредственные исполнители», — написала Васильева.