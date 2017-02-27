В Австрии выходца из Чечни приговорили к 2,5 годам тюрьмы за участие в боях на стороне ИГ

В австрийском городе Фельдкирхе суд приговорил 25-летнего выходца из Чечни к 30 месяцам тюрьмы за участие в боевых действиях на территории Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство».

Его также признали виновным в прохождении военной подготовки «с террористическими целями», пишет Associated Press.

Имя мужчины не называется. Из сообщения следует, что у него в Австрии статус беженца.

Подсудимый признал, что сражался в Сирии против правительственных войск, однако заявил, что воевал на стороне повстанцев из Свободной сирийской армии, а не ИГ. По его словам, им двигали не религиозные мотивы, а желание сместить президента Сирии Башара Асада.