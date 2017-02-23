Путин: на стороне боевиков в Сирии воюют 4 тысячи россиян

В Сирии на стороне боевиков сражается около четырех тысяч выходцев из России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с офицерами Северного флота, участвовавшими в походе к побережью Сирии.

«По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: где-то по данным Генштаба ГРУ и наших других специальных служб, ФСБ, например, до четырех тысяч примерно из России», — заявил Путин.

Также, по словам президента РФ, в Сирии на стороне боевиков воюют еще «тысяч пять» выходцев из стран бывшего СССР.