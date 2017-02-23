Путин: на стороне боевиков в Сирии воюют 4 тысячи россиян

ТАСС
14:11, 23 февраля 2017
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В Сирии на стороне боевиков сражается около четырех тысяч выходцев из России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с офицерами Северного флота, участвовавшими в походе к побережью Сирии.

«По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: где-то по данным Генштаба ГРУ и наших других специальных служб, ФСБ, например, до четырех тысяч примерно из России», — заявил Путин.

Также, по словам президента РФ, в Сирии на стороне боевиков воюют еще «тысяч пять» выходцев из стран бывшего СССР.

«Для нас с вами не менее важно то обстоятельство, что, к сожалению, на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков — выходцев из республик бывшего СССР и из самой России, — сказал он.

ТАСС
В середине декабря 2016 года начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов заявлял, что за год в Сирии уничтожены более двух тысяч боевиков — выходцев из России и стран бывшего СССР.
Представители руководства МВД РФ в марте 2016 года говорили, что на стороне террористической организации «Исламское государство» в Сирии и Ираке воюют почти 3,5 тысячи россиян.

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