Задержанные в Австрии чеченцы оказались «беженцами, участвовавшими в криминальных разборках»

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка объявил, что 16 из 22 выходцев из Чечни, задержанных в Вене 3 февраля, получили статус беженцев. Еще четверо ожидали рассмотрения запроса, двоим было отказано.

Соботка рассказал также, что австрийская полиция получила информацию, что эти люди участвовали в криминальных разборках между двумя противоборствующими преступными группировками.