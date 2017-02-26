В Белоруссии вторые выходные подряд тысячи человек вышли на акции против «налога на тунеядство»

В нескольких городах Белоруссии прошли новые акции протеста против «налога на тунеядство». На марши и митинги вышли жители Витебска, Бреста, Барановичей, Бобруйска.

По оценке корреспондента TUT.BY, самой массовой стал «Марш нетунеядцев» в Витебске, где в шествии приняли участие до полутора тысяч человек. В Бобруйске на акцию вышли около 400 человек, в Бресте и Барановичах — по 300 человек.

Акции не были согласованы с властями, но сообщается только об одном инциденте — в Витебске задержали координатора оргкомитета по создании партии «Белорусская христианская демократия» Татьяну Северинец.