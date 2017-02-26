В Белоруссии вторые выходные подряд тысячи человек вышли на акции против «налога на тунеядство»

TUT.BY
14:22, 26 февраля 2017
Надежный источник

В нескольких городах Белоруссии прошли новые акции протеста против «налога на тунеядство». На марши и митинги вышли жители Витебска, Бреста, Барановичей, Бобруйска.

По оценке корреспондента TUT.BY, самой массовой стал «Марш нетунеядцев» в Витебске, где в шествии приняли участие до полутора тысяч человек. В Бобруйске на акцию вышли около 400 человек, в Бресте и Барановичах — по 300 человек.

Акции не были согласованы с властями, но сообщается только об одном инциденте — в Витебске задержали координатора оргкомитета по создании партии «Белорусская христианская демократия» Татьяну Северинец.

Новые протестные акции стали продолжением «Маршей нетунеядцев», которые прошли с 17 по 19 февраля в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Все шествия также прошли без задержаний и столкновений с милицией.
20 февраля в Белоруссии истек срок уплаты «налога на тунеядцев» — обязательного сбора для тех, кто за год отработал менее шести месяцев. Соответствующий декрет был подписан президентом Александром Лукашенко в 2015 году. Сумма сбора составила около 360 белорусских рублей (11 тысяч российских рублей), извещения о его уплате получили около 470 тысяч белорусов — 8,5 процента всех трудоспособных граждан.

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