В Белоруссии вторые выходные подряд тысячи человек вышли на акции против «налога на тунеядство»
В нескольких городах Белоруссии прошли новые акции протеста против «налога на тунеядство». На марши и митинги вышли жители Витебска, Бреста, Барановичей, Бобруйска.
По оценке корреспондента TUT.BY, самой массовой стал «Марш нетунеядцев» в Витебске, где в шествии приняли участие до полутора тысяч человек. В Бобруйске на акцию вышли около 400 человек, в Бресте и Барановичах — по 300 человек.
Акции не были согласованы с властями, но сообщается только об одном инциденте — в Витебске задержали координатора оргкомитета по создании партии «Белорусская христианская демократия» Татьяну Северинец.
Витебск сегодня был очень крут! Вслед за Минском наконец-то просыпаются и регионы.— Roman Protasevich (@pr0tez) February 26, 2017
Больше фото в моем ФБ: https://t.co/9FHxmEovL3 pic.twitter.com/5byvNiaeZ8
#Бобруйск нет декрету №3 #bobruisk #бабруйск #новости #Беларусь #декрет #протест #лукашенко #Белоруссия https://t.co/iHVCmVLOXy pic.twitter.com/Iq7El5LPNr— babruisk (@babruisk_partal) February 26, 2017