Трамп отказался от традиционного ужина с прессой. Президент США пропустит мероприятие впервые за 36 лет
Президент США Дональд Трамп отказался от участия в традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, который запланирован на 29 апреля.
I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017
С чем связано нежелание Трампа участвовать в мероприятии, неизвестно. Как отмечает CNN, это станет первым за 36 лет случаем, когда президент пропускает ужин. В 1981 году Рональд Рейган не смог прийти лично, так как его ранили во время покушения, но он обратился к собравшимся на ужине по телефону.
В самой ассоциации заметили, что приняли к сведению слова Трампа, и напомнили, что ужин как и раньше будет мероприятием в честь первой поправки к Конституции США и важной роли независимых СМИ.