Трамп отказался от традиционного ужина с прессой. Президент США пропустит мероприятие впервые за 36 лет

Дональд Трамп
06:28, 26 февраля 2017
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Президент США Дональд Трамп отказался от участия в традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, который запланирован на 29 апреля.

Я не приду на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Желаю участникам всего хорошего, пусть они отлично проведут время!

С чем связано нежелание Трампа участвовать в мероприятии, неизвестно. Как отмечает CNN, это станет первым за 36 лет случаем, когда президент пропускает ужин. В 1981 году Рональд Рейган не смог прийти лично, так как его ранили во время покушения, но он обратился к собравшимся на ужине по телефону.

В самой ассоциации заметили, что приняли к сведению слова Трампа, и напомнили, что ужин как и раньше будет мероприятием в честь первой поправки к Конституции США и важной роли независимых СМИ.

Ранее некоторые СМИ отказались от участия в торжественном ужине в знак протеста против того, как администрация Трампа взаимодействует с прессой. Журналы The New Yorker, Vanity Fair и агентство Bloomberg отменили свои собственные мероприятия, которые обычно сопровождали ужин.
24 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отменил ежедневную конференцию и устроил брифинг для прессы. На эту встречу не пустили корреспондентов CNN, The New York Times, «Би-би-си» и других СМИ. Репортеры агентства The Associated Press и журнала Time в знак протеста бойкотировали мероприятие.
Сам Трамп уже заявлял, что считает крупнейшие СМИ страны врагами американского народа.

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