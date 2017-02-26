Трамп отказался от традиционного ужина с прессой. Президент США пропустит мероприятие впервые за 36 лет

Президент США Дональд Трамп отказался от участия в традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, который запланирован на 29 апреля.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017

С чем связано нежелание Трампа участвовать в мероприятии, неизвестно. Как отмечает CNN, это станет первым за 36 лет случаем, когда президент пропускает ужин. В 1981 году Рональд Рейган не смог прийти лично, так как его ранили во время покушения, но он обратился к собравшимся на ужине по телефону.

В самой ассоциации заметили, что приняли к сведению слова Трампа, и напомнили, что ужин как и раньше будет мероприятием в честь к Конституции США и важной роли независимых СМИ.