Трамп назвал крупнейшие американские СМИ врагами американского народа
Президент США Дональд Трамп назвал крупнейшие в стране средства массовой информации — The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN — врагами американского народа. Трамп утверждает, что они распространяют фейковые новости.
Теме «фейковых новостей» Дональд Трамп уделил значительную часть своей пресс-конференции, которая состоялась 16 февраля. В частности, он раскритиковал СМИ за публикацию утечек из спецслужб. Одним из следствий таких утечек стала отставка советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна — журналисты узнали о его контактах с российским послом.
В начале января издание Buzzfeed опубликовало досье о связях Дональда Трампа с российским руководством. Журналисты решили обнародовать материалы, несмотря на то, что не смогли подтвердить их достоверность.