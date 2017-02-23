Похищение депутата Верховной рады оказалось инсценировкой

Похищение депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко было инсценировано, чтобы задержать заказчиков преступления. Об этом объявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Похищение Гончаренко, по словам прокурора, заказал депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев. Сын Кушнарева, добавил Жученко, погиб в Одессе 2 мая 2014 года, когда в городе произошли столкновения и пожар в Доме профсоюзов.

Кушнарев, по словам прокурора, заказал похищение Гончаренко, чтобы нанести ему «тяжкие телесные повреждения, а именно, применять кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломать коленные чашечки».

Кушнарев и его сообщники, по версии прокуратуры, сами собирались пытать депутата, но для его похищения пытались нанять других исполнителей. Под видом исполнителей с заказчиками преступления общались сотрудники правоохранительных органов.

Всего по подозрению в причастности к попытке похищения Гончаренко, сообщил прокурор, задержаны три человека.

Гончаренко, в свою очередь, рассказал в эфире телеканала «112 Украина», что спецоперация, в которой он принимал участие, продолжалась несколько недель. «Эту группировку вели, документировали их разговоры, получая соответствующие санкции суда, — сказал он. — Там была тщательная и кропотливая работа СБУ».

После того, как прокуратура распространила информацию о его похищении, сообщил Гончаренко, заказчики и организаторы выехали в то место, куда «исполнители» должны были его доставить.