Похищение депутата Верховной рады оказалось инсценировкой

112 Украина
15:07, 23 февраля 2017
Надежный источник

Похищение депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко было инсценировано, чтобы задержать заказчиков преступления. Об этом объявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Похищение Гончаренко, по словам прокурора, заказал депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев. Сын Кушнарева, добавил Жученко, погиб в Одессе 2 мая 2014 года, когда в городе произошли столкновения и пожар в Доме профсоюзов.

Кушнарев, по словам прокурора, заказал похищение Гончаренко, чтобы нанести ему «тяжкие телесные повреждения, а именно, применять кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломать коленные чашечки».

Кушнарев и его сообщники, по версии прокуратуры, сами собирались пытать депутата, но для его похищения пытались нанять других исполнителей. Под видом исполнителей с заказчиками преступления общались сотрудники правоохранительных органов.

Всего по подозрению в причастности к попытке похищения Гончаренко, сообщил прокурор, задержаны три человека.

Гончаренко, в свою очередь, рассказал в эфире телеканала «112 Украина», что спецоперация, в которой он принимал участие, продолжалась несколько недель. «Эту группировку вели, документировали их разговоры, получая соответствующие санкции суда, — сказал он. — Там была тщательная и кропотливая работа СБУ».

После того, как прокуратура распространила информацию о его похищении, сообщил Гончаренко, заказчики и организаторы выехали в то место, куда «исполнители» должны были его доставить.

«Он сейчас в безопасном месте, сейчас будет предоставлять показания в качестве потерпевшего», — сообщил прокурор области на брифинге.

112 Украина
Алексей Гончаренко в 2014 году был избран в Верховную раду по списку «Блока Петра Порошенко». До этого он состоял в Партии регионов.
2 мая 2014 года Гончаренко находился на площади Куликово поле перед Домом профсоюзов, а позднее публиковал в соцсетях фотографии из здания. В частности, он сфотографировался рядом с телом одного из погибших. Гончаренко обвиняли в непосредственной причастности к гибели людей в Доме профсоюзов, однако каких-либо доказательств этому не предъявлялось.
В 2015 году украинский депутат был задержан в Москве на марше памяти Бориса Немцова. После задержания депутат был допрошен следователем СК России по делу о пожаре в Доме профсоюзов, а затем ему разрешили покинуть страну.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться