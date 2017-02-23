В Одессе похитили депутата Верховной рады. А потом оказалось, что это была инсценировка. Что вообще произошло?

23 февраля украинские Генеральная прокуратура и Служба безопасности заявили о похищении депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (Блок Петра Порошенко; БПП). Уже спустя два часа политик нашелся, а в силовых ведомствах рассказали, что это была инсценировка. При этом добавили: похищение действительно планировалось. «Медуза» рассказывает, что произошло, кто пытался похитить Гончаренко и как это связано с гибелью людей в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

О похищении депутата Верховной рады сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины. Сначала одесское издание «Думская» распространило эту информацию со ссылкой на анонимный источник. Позже пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган подтвердила факт похищения агентству «Униан». В СБУ добавили, что похитили политика в Одессе.

Депутат от фракции БПП в парламенте Борис Розенблат рассказал журналистам, что не видел Гончаренко с 22 февраля. «Я общался с руководителем фракции, спрашивал, почему Гончаренко нет; он говорит: да, есть подтверждение того, что его действительно нет; говорит, что похитили. Он неизвестно где», — сказал Розенблат.

Алексей Гончаренко — известный украинский политик. До начала протестов 2013–2014 года в Киеве он был членом Партии регионов Виктора Януковича, занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной администрации. 19 февраля 2014-го, когда в Киеве столкновения между протестующими участниками Майдана и «Беркутом» привели к массовой гибели граждан, Гончаренко вышел из Партии регионов. В октябре 2014-го избрался в Раду и стал замглавы фракции БПП.

В похищении поначалу обвинили пророссийских «сепаратистов». Такие слова генерального прокурора Украины Юрия Луценко передала коллега Гончаренко по партии Ольга Червакова. По ее информации, Юрий Луценко сказал, что депутата похитила «группа сепаратистов с целью пыток».

Через два часа после исчезновения Гончаренко нашелся. В 15:30 по местному времени прокурор Одесской области Олег Жученко провел брифинг и рассказал, что заказчиком похищения был депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев. По данным прокуратуры, он намеревался лично нанести Гончаренко увечья — облить его кислотой, выколоть глаза и переломать коленные чашечки. «Благодаря слаженной и заблаговременной работе СБУ и следователей прокуратуры не довели до совершения этого преступления», — заявил Жученко.

Издание «Страна.ua» написало, что похищение было инсценировкой. По словам главы СБУ по Одесской области Сергея Батракова, спецслужбы заранее получили информацию о готовящемся покушении и сами его инсценировали. Видео похищения, отмечает Батраков, передали предполагаемому заказчику Кушнареву, он оплатил заказ — и таким образом силовики получили доказательства готовящегося преступления. Он задержан; тех, кто должен был непосредственно избивать депутата, тоже задержали — на месте, куда по плану должны были привезти Гончаренко для пыток. Их фотографии опубликовал сайт «Обозреватель».

Похищение Гончаренко — месть за события 2 мая 2014 года в Одессе, считают правоохранители. Сын Александра Кушнарева погиб 2 мая 2014 года при пожаре в Доме профсоюзов Одессы. Тогда между местными представителями «Евромайдана» и их оппонентами из «Антимайдана» начались столкновения. Часть антимайдановцев скрылась в Доме профсоюзов, который загорелся из-за коктейлей Молотова. Тогда погибли 48 человек.

Гончаренко в этом противостоянии был на стороне евромайдановцев. 2 мая 2014 года он заявил в эфире программы «Шустер Live»: «Мы очистили Куликово поле от лагеря сепаратистов». Из-за этих слов некоторые одесские политики и активисты обвинили его в «организации убийств в Одессе».

Сам Гончаренко прокомментировал свое похищение. Он сказал, что преступление планировалось несколько недель, а силовики его предупредили об этом. По его словам, преступники специально выбрали 23 февраля, «сакральный для них день» (Украина отменила 23 февраля как государственный праздник в 2014 году). Гончаренко заверил, что не был знаком с Кушнаревым, а его мотив политик назвал второстепенным. «Главной целью было совершение террористического акта с целью запугать население», — считает он.