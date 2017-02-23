В Одессе похищен депутат Верховной рады
Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко похищен в Одессе, сообщила областная прокуратура. Сообщения о похищении депутата, входящего в «Блок Петра Порошенко», также подтвердила Генпрокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ).
Для поисков Гончаренко, заявили пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган, «задействованы все силы и средства».
В СБУ также сообщили, что проводят все оперативные мероприятия для поиска депутата. Любая другая информация о похищении Гончаренко, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, в интересах расследования пока не раскрывается.
Одесское издание «Думская» сообщает, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту похищения депутата.
«Я не буду раскрывать информацию. Сейчас проводятся специальные мероприятия для того, чтобы Гончаренко вернулся к своим близким, к работе. Мы не комментируем пока информацию, можем только подтвердить это», — заявил Тандит.