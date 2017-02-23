В Одессе похищен депутат Верховной рады

В СБУ также сообщили, что проводят все оперативные мероприятия для поиска депутата. Любая другая информация о похищении Гончаренко, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, в интересах расследования пока не раскрывается.

Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко похищен в Одессе, сообщила областная прокуратура. Сообщения о похищении депутата, входящего в «Блок Петра Порошенко», также подтвердила Генпрокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ).

«Я не буду раскрывать информацию. Сейчас проводятся специальные мероприятия для того, чтобы Гончаренко вернулся к своим близким, к работе. Мы не комментируем пока информацию, можем только подтвердить это», — заявил Тандит.

Алексей Гончаренко сын бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. В 2001 году он стал руководителем молодежной организации Одесского областного отделения Партии зеленых Украины, а в 2005 году — председателем Одесской городской организации партии «Союз», которая позже вошла в состав Партии регионов.

В Партии регионов Гончаренко состоял до смены власти на Украине в феврале 2014 года. После выхода из Партии регионов он несколько месяцев занимал пост главы Одесского областного совета, а затем был избран в Верховную раду по списку «Блока Петра Порошенко».