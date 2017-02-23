В Одессе похищен депутат Верховной рады

112 Украина
13:20, 23 февраля 2017
Надежный источник

Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко похищен в Одессе, сообщила областная прокуратура. Сообщения о похищении депутата, входящего в «Блок Петра Порошенко», также подтвердила Генпрокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ).

Для поисков Гончаренко, заявили пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган, «задействованы все силы и средства».

В СБУ также сообщили, что проводят все оперативные мероприятия для поиска депутата. Любая другая информация о похищении Гончаренко, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, в интересах расследования пока не раскрывается.

Одесское издание «Думская» сообщает, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту похищения депутата.

«Я не буду раскрывать информацию. Сейчас проводятся специальные мероприятия для того, чтобы Гончаренко вернулся к своим близким, к работе. Мы не комментируем пока информацию, можем только подтвердить это», — заявил Тандит.

112 Украина
Алексей Гончаренко сын бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. В 2001 году он стал руководителем молодежной организации Одесского областного отделения Партии зеленых Украины, а в 2005 году — председателем Одесской городской организации партии «Союз», которая позже вошла в состав Партии регионов.
В Партии регионов Гончаренко состоял до смены власти на Украине в феврале 2014 года. После выхода из Партии регионов он несколько месяцев занимал пост главы Одесского областного совета, а затем был избран в Верховную раду по списку «Блока Петра Порошенко».
Гончаренко в 2014 году появился в Совете Европы в футболке с надписью, сравнивавшей действующего президента РФ с лидером фашистской Германии. В 2015 году украинский депутат был задержан в Москве на марше памяти Бориса Немцова.
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