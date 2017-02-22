В причастности к убийству Ким Чен Нама заподозрили сотрудника посольства КНДР

Полиция Малайзии вызвала на допрос второго секретаря посольства КНДР Хен Кван Сона в связи с возможной причастностью к убийству Ким Чен Нама, который приходился старшим братом лидеру Северной Кореи Ким Чен Ына.

Глава полиции Халид Абу Бакар объявил, что еще одним подозреваемым по делу является сотрудник государственной авиакомпании КНДР Air Koryo Ким Ук Ир. Еще четверо граждан Северной Кореи, которых разыскивали после убийства, по данным полиции, сейчас уже находятся в Пхеньяне.

На пресс-конференции глава полиции также подтвердил, что для убийства Ким Чен Нама использовали пока не установленное токсичное вещество. Две женщины, которых уже задержали, нанесли жидкость на лицо Ким Чен Нама. Они были в курсе, что жидкость токсична, но не использовали перчаток, а после нападения им дали указания вымыть руки.