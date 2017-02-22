В причастности к убийству Ким Чен Нама заподозрили сотрудника посольства КНДР

Reuters
05:22, 22 февраля 2017
Надежный источник

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Полиция Малайзии вызвала на допрос второго секретаря посольства КНДР Хен Кван Сона в связи с возможной причастностью к убийству Ким Чен Нама, который приходился старшим братом лидеру Северной Кореи Ким Чен Ына.

Глава полиции Халид Абу Бакар объявил, что еще одним подозреваемым по делу является сотрудник государственной авиакомпании КНДР Air Koryo Ким Ук Ир. Еще четверо граждан Северной Кореи, которых разыскивали после убийства, по данным полиции, сейчас уже находятся в Пхеньяне.

На пресс-конференции глава полиции также подтвердил, что для убийства Ким Чен Нама использовали пока не установленное токсичное вещество. Две женщины, которых уже задержали, нанесли жидкость на лицо Ким Чен Нама. Они были в курсе, что жидкость токсична, но не использовали перчаток, а после нападения им дали указания вымыть руки.

Нападение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. После того, как две женщины прижали к его лицу платок с ядом, он обратился за помощью к сотрудникам аэропорта, но скончался по дороге в больницу. Точных данных о причине смерти пока нет.
По подозрению в убийстве арестованы гражданки Вьетнама и Индонезии, один малайзиец и гражданин КНДР.

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