КНДР потребовала отпустить «невиновных женщин», арестованных после убийства Ким Чен Нама

Associated Press
08:20, 22 февраля 2017
Надежный источник

Посольство Северной Кореи в Малайзии выпустило заявление с требованием отпустить троих арестованных по делу об убийстве Ким Чен Нама, который приходится старшим братом лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

В обращении утверждается, что власти Малайзии задержали «невиновных женщин» по подозрению в убийстве. Гражданин КНДР, также находящийся под арестом, по мнению посольства, тоже должен быть отпущен. Также арестованный по делу малайзиец в обращении не упоминается.

Ранее полиция Малайзии официально объявила, что вызвала на допрос второго секретаря посольства КНДР, а также сотрудника государственной авиакомпании Air Koryo в связи с убийством. Глава полиции Халид Абу Бакар рассказал, что кто-то пытался проникнуть в морг, где содержится тело Ким Чен Нама.

По версии следствия, 13 февраля гражданки Вьетнама и Индонезии подошли к Ким Чен Наму в аэропорту Куала-Лумпура и вылили ему на лицо ядовитую жидкость. Вскоре после этого Ким Чен Нам скончался по дороге в больницу. Состав яда пока не установлен.

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