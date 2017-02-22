КНДР потребовала отпустить «невиновных женщин», арестованных после убийства Ким Чен Нама

Посольство Северной Кореи в Малайзии выпустило заявление с требованием отпустить троих арестованных по делу об убийстве Ким Чен Нама, который приходится старшим братом лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

В обращении утверждается, что власти Малайзии задержали «невиновных женщин» по подозрению в убийстве. Гражданин КНДР, также находящийся под арестом, по мнению посольства, тоже должен быть отпущен. Также арестованный по делу малайзиец в обращении не упоминается.

Ранее полиция Малайзии официально объявила, что вызвала на допрос второго секретаря посольства КНДР, а также сотрудника государственной авиакомпании Air Koryo в связи с убийством. Глава полиции Халид Абу Бакар рассказал, что кто-то пытался проникнуть в морг, где содержится тело Ким Чен Нама.