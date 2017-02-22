Генпрокуратура возобновила проверку по делу о пытках Дадина
Генеральная прокуратура отправила на дополнительную проверку материалы дела о пытках в карельской исправительной колонии, на которые пожаловался активист Ильдар Дадин. Отказ следователей возбудить уголовное дело отменен, сообщил юрист фонда «Общественный вердикт» Николай Зборошенко.
В пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии «Медузе» рассказали, что у них нет данных об отмене отказа в возбуждении дела.
Дадин сообщил о пытках и издевательствах в ИК-7 в Сегеже в конце октября 2016 года. Через месяц в управлении Следственного комитета по Карелии объявили, что не нашли в действиях сотрудников колонии состава преступления. Глава СК Александр Бастрыкин затем поручил провести проверку этого решения.
Собственная проверка ФСИН не нашла подтверждений слов Дадина. При этом другие заключенные колонии также рассказали правозащитникам о пытках и издевательствах. Против одного из них возбудили дело о ложном доносе, другому предъявлены обвинения в нападении на сотрудников колонии.
Дадина, осужденного за неоднократные нарушения на митингах, после рассказа о пытках перевели из карельской колонии в Алтайский край. 22 февраля Верховный суд отменил его приговор из-за отсутствия состава преступления. Дадин находился в колонии с весны 2016 года.