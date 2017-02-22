Генпрокуратура возобновила проверку по делу о пытках Дадина

Генеральная прокуратура отправила на дополнительную проверку материалы дела о пытках в карельской исправительной колонии, на которые пожаловался активист Ильдар Дадин. Отказ следователей возбудить уголовное дело отменен, сообщил юрист фонда «Общественный вердикт» Николай Зборошенко.

В пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии «Медузе» рассказали, что у них нет данных об отмене отказа в возбуждении дела.