В Карелии второго заключенного, сообщившего о пытках в колонии, обвинили в ложном доносе

Следственный комитет по республике Карелия возбудил уголовное дело о ложном доносе в отношении осужденного Кобы Шургая, сообщившего о пытках в колонии номер 7 в Сегеже.

Шургая, говорится в распространенном СК заявлении, утверждал, что «с мая 2015 года по март 2016 года его систематически, дважды в день, избивали сотрудники колонии, нанося различные удары руками и ногами, и сломали ему ребра и ушную раковину».

Проведенная проверка, заявил региональный СК, повреждений у заключенного не выявила. В возбуждении уголовного дела по заявлению Шургая было отказано.

Дело в отношении Шургая возбуждено по статье ч.2 статьи 306 УК (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).