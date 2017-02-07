В Карелии второго заключенного, сообщившего о пытках в колонии, обвинили в ложном доносе

Интерфакс
13:49, 7 февраля 2017
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Следственный комитет по республике Карелия возбудил уголовное дело о ложном доносе в отношении осужденного Кобы Шургая, сообщившего о пытках в колонии номер 7 в Сегеже.

Шургая, говорится в распространенном СК заявлении, утверждал, что «с мая 2015 года по март 2016 года его систематически, дважды в день, избивали сотрудники колонии, нанося различные удары руками и ногами, и сломали ему ребра и ушную раковину».

Проведенная проверка, заявил региональный СК, повреждений у заключенного не выявила. В возбуждении уголовного дела по заявлению Шургая было отказано.

Дело в отношении Шургая возбуждено по статье ч.2 статьи 306 УК (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Коба Шургая — второй жаловавшийся на пытки заключенный колонии номер 7 в Сегеже, в отношении которого возбуждено уголовное дело. 2 февраля стало известно, что заключенному ИК-7 Хасбулату Габзаеву, сообщившему о пытках, предъявлены обвинения в применении насилия в отношении сотрудников колонии.
О пытках в колонии номер 7 осенью 2016 года сообщил Ильдар Дадин — первый в России осужденный за многократные нарушения закона о митингах. Письмо Дадина, в котором он рассказывал о пытках и издевательствах в ИК-7, было опубликовано в начале ноября «Медузой». После Дадина о пытках сообщили еще несколько как бывших заключенных ИК-7, так и находящихся в колонии в настоящий момент.
ФСИН заявила, что никаких следов побоев у Дадина не обнаружено, СК в ходе доследственной проверки также не нашел никаких нарушений.
Дадин в начале декабря был переведен из ИК-7 в колонию номер пять на Алтае.

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