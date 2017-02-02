В Карелии завели дело на заключенного, который пожаловался на пытки

По версии следствия, Габзаев дважды не подчинился законным требованиям инспекторов колонии. Когда инспекторы входили в камеру, то он в одном случае бросил в голову сотруднику тарелку, а во втором — напал на двух инспекторов. Какие требования не выполнял Габзаев, не сообщается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против заключенного карельской исправительной колонии № 7 Хасбулата Габзаева. Его подозревают в двух эпизодах насилия против сотрудников колонии.

Габзаев — один из заключенных ИК-7, рассказавших о пытках со стороны сотрудников колонии. Через родственников он передал правозащитникам, что его отправили в штрафной изолятор за отказ есть свинину. Он отказывался от еды, так как является верующим мусульманином. Официальной причиной отправки в изолятор была нецензурная брань. В ШИЗО, как утверждает Габзаев, его избивали, растягивали за ноги и засовывали головой в унитаз.

Заключенные ИК-7 начали рассказывать о пытках и издевательствах в колонии после публикации письма Ильдара Дадина, который отбывал там наказание за неоднократные нарушения на митингах. Дадина после жалоб на пытки перевели в колонию в Алтайском крае. Следственный комитет и ФСИН не нашли подтверждений его заявлений.