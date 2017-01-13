Бастрыкин поручил проверить отказ возбудить дело о пытках Ильдара Дадина в колонии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после отказа карельских следователей от возбуждения уголовного дела после рассказа заключенного Ильдара Дадина о пытках в колонии. Об этом говорится в ответе заместителя Бастрыкина Елены Леоненко на запрос главы СПЧ при президенте Михаила Федотова.

Проверку проводит управление СК по Республике Карелия, при этом Леоненко отмечает, что ход проверки контролируется Бастрыкиным. Письмо о проведении проверки было составлено еще 27 декабря 2016 года.