Бастрыкин поручил проверить отказ возбудить дело о пытках Ильдара Дадина в колонии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после отказа карельских следователей от возбуждения уголовного дела после рассказа заключенного Ильдара Дадина о пытках в колонии. Об этом говорится в ответе заместителя Бастрыкина Елены Леоненко на запрос главы СПЧ при президенте Михаила Федотова.
Проверку проводит управление СК по Республике Карелия, при этом Леоненко отмечает, что ход проверки контролируется Бастрыкиным. Письмо о проведении проверки было составлено еще 27 декабря 2016 года.
В ноябре 2016 года Дадин рассказал о пытках и издевательствах со стороны сотрудников сегежской ИК-7. Дадин — первый в России осужденный за неоднократное нарушение правил проведения митинга.
После заявлений Дадина свои проверки организовали Федеральная служба исполнения наказаний, следственные органы и правозащитники. Ведомства не нашли документальных подтверждений слов Дадина. При этом другие заключеные рассказали общественным наблюдателям, что в колонии систематически применяют пытки.
Несмотря на отсутствие доказательств пыток ФСИН решила перевести Дадина в другую колонию. В январе он прибыл в ИК-5 в Алтайском крае.