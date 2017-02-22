Генпрокуратура попросила освободить Ильдара Дадина

Ранее ВС отказался рассматривать жалобу на приговор в присутствии самого Дадина, поскольку посчитал достаточным его участие в заседании по видеосвязи.

Генеральная прокуратура попросила Верховный суд отменить приговор Ильдару Дадину, закрыть дело и освободить его из колонии. По словам заместителя генерального прокурора Леонида Коржинека, в действиях Дадина отсутствовал состав преступления.

Ильдар Дадин — первый в России осужденный по уголовной статье о неоднократных нарушениях на массовых акциях. Его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима, срок заключения Дадина истекает в июле 2017 года.

Ранее Конституционный суд, рассматривая жалобу Дадина, нашел нарушения в его судебном процессе. Дело против активиста возбудили в тот момент, когда решения судов о его административных нарушениях на митингах еще не вступили в силу, то есть для уголовного преследования не было оснований.

Дадина после приговора отправили в карельскую исправительную колонию № 7, где он пожаловался на пытки и издевательства со стороны надзирателей. Проверки следователей и ФСИН не выявили нарушений, но после этого Дадина перевели в другую колонию — в Алтайском крае.