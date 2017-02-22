Верховный суд освободил Ильдара Дадина

Верховный суд постановил отменить приговор активисту Ильдару Дадину и освободить его из колонии. Суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры, представитель которой заявил, что в действиях Дадина отсутствовал состав преступления.

Суд также признал право Дадина на реабилитацию после отмены приговора, передает «Медиазона».