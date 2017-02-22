Верховный суд освободил Ильдара Дадина
Верховный суд постановил отменить приговор активисту Ильдару Дадину и освободить его из колонии. Суд поддержал ходатайство Генпрокуратуры, представитель которой заявил, что в действиях Дадина отсутствовал состав преступления.
Суд также признал право Дадина на реабилитацию после отмены приговора, передает «Медиазона».
ВС постановил приговор отменить, производство прекратить, Илтдаа освободить, признать право на реабилитацию pic.twitter.com/xrhC2KK6mS— анастасия зотова (@Alasta_ven) February 22, 2017
Ильдар Дадин стал первым в России осужденным по уголовной статье о повторных нарушениях на митингах. Ему дали два с половиной года колонии, срок заключения Дадина истекал в июле 2017 года.
Ранее Конституционный суд потребовал пересмотреть приговор Дадину, так как уголовное дело против него возбудили на основе решений суда по административным нарушениям, которые не вступили в силу. Саму статью 212.1 УК РФ суд признал соответствующей Конституции, отклонив жалобу Дадина, который просил ее отменить.