Журналистов, уличивших Маркина в плагиате из своих статей, не аккредитовали на презентацию его новой книги

Илья Барабанов
19:35, 21 февраля 2017
Надежный источник

Журналисты Илья Барабанов («Коммерсант») и Надежда Прусенкова («Новая газета») сообщили, что издательство «Эксмо» отказалось аккредитовать их на презентацию новой книги бывшего пресс-секретаря СК РФ Владимира Маркина. Ранее Барабанов и Прусенкова обнаружили в его предыдущей книге заимствования из своих собственных статей. 

Барабанов написал в своем фейсбуке, что отправил в издательство письмо с просьбой аккредитовать его. Сперва там «обрадовались, поблагодарили за внимание и уточнили отчество для внесения в списки», однако позже прислали новое письмо с отказом.

«На нас с Надеждой Прусенковой аккредитация сломалась и закрылась», — сообщил он. Прусенкова подтвердила «Медиазоне», что ей также было отказано в аккредитации.

После появления информации об отказе Барабанову и Прусенковой в аккредитации главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов пообещал, что в знак солидарности радиостанция не будет освещать презентацию книги.

Презентации книги Владимира Маркина «Убийства, теракты, катастрофы» пройдет 22 февраля в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Из анонса мероприятия следует, что аккредитацией журналистов занимается именно пресс-центр; там отмечается, что «Россия сегодня» оставляет за собой право отказать в аккредитации без объяснения причин.

На сайте издательства «Эксмо» есть анонсы двух встреч Владимира Маркина с читателями в связи с выходом книги; они пройдут 22 и 28 февраля, вход на мероприятия свободный. О презентации в «Россия сегодня» издательство на своем сайте не сообщает.

«Эксмо» и «Россия сегодня» заявления журналистов пока не прокомментировали.

В сентябре 2016 года Владимир Маркин, занимавший тогда должность официального представителя Следственного комитета РФ, выпустил книгу «Самые громкие преступления 21 века в России». Как выяснилось, в главе про убийство Анны Политковской есть практически дословные заимствования из статей Надежды Прусенковой и Ильи Барабанова, опубликованных соответственно в «Новой газете» и журнале The New Times.
Издательство «Эксмо» заявило, что заимствования не были оформлены как цитаты из-за технической ошибки. Маркин также возложил ответственность за появление плагиата на «Эксмо», поскольку именно издательство, по его словам, занималось «литературной и технической обработкой текста». Свой вклад в работу над собственной книгой он определил как «сбор и подборка всех материалов уголовных дел, выстраивание логики сюжета, оценки и выводы».
После появления сообщений о плагиате из статьи Надежды Прусенковой Владимир Маркин обозвал ее «никому не нужной журналистишкой», которая «хочет раскрутиться на его имени». Позже он извинился за свои слова.
Книга «Убийства, теракты, катастрофы. По следам кровавых преступлений» посвящена пяти расследованиям СК, в том числе делу «банды ГТА», теракту в Домодедово и авиакатастрофе в Ярославле, в которой погибли хоккеисты «Локомотива». Книга, как следует из аннотации, состоит из «документальных детективных рассказов».
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться