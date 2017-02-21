Журналистов, уличивших Маркина в плагиате из своих статей, не аккредитовали на презентацию его новой книги

Журналисты Илья Барабанов («Коммерсант») и Надежда Прусенкова («Новая газета») сообщили, что издательство «Эксмо» отказалось аккредитовать их на презентацию новой книги бывшего пресс-секретаря СК РФ Владимира Маркина. Ранее Барабанов и Прусенкова обнаружили в его предыдущей книге заимствования из своих собственных статей.

Барабанов написал в своем фейсбуке, что отправил в издательство письмо с просьбой аккредитовать его. Сперва там «обрадовались, поблагодарили за внимание и уточнили отчество для внесения в списки», однако позже прислали новое письмо с отказом.

«На нас с Надеждой Прусенковой аккредитация сломалась и закрылась», — сообщил он. Прусенкова подтвердила «Медиазоне», что ей также было отказано в аккредитации.

После появления информации об отказе Барабанову и Прусенковой в аккредитации главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов пообещал, что в знак солидарности радиостанция не будет освещать презентацию книги.

Презентации книги Владимира Маркина «Убийства, теракты, катастрофы» пройдет 22 февраля в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Из анонса мероприятия следует, что аккредитацией журналистов занимается именно пресс-центр; там отмечается, что «Россия сегодня» оставляет за собой право отказать в аккредитации без объяснения причин.

На сайте издательства «Эксмо» есть анонсы двух встреч Владимира Маркина с читателями в связи с выходом книги; они пройдут 22 и 28 февраля, вход на мероприятия свободный. О презентации в «Россия сегодня» издательство на своем сайте не сообщает.

«Эксмо» и «Россия сегодня» заявления журналистов пока не прокомментировали.