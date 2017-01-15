Бывший пресс-секретарь СК Владимир Маркин объявил о выходе новой книги. В предыдущей был найден плагиат

Бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин объявил о скором выходе своей новой книги.

Поздравляю коллег с днем Следственного комитета Российской Федерации! В качестве подарка сдал в печать новую книгу о следователях. pic.twitter.com/PK7q690wKH — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) January 15, 2017

Книга называется «Убийства, теракты, катастрофы. По следам кровавых преступлений» и состоит из пяти «документальных детективных рассказов» об «успешных расследованиях, в ходе которых следователи СКР преодолевали почти безнадежные препятствия и огромные расстояния».

В книге пойдет речь о деле «банды ГТА», об убийстве 17 пенсионерок на Урале, о теракте в Домодедово, о захвате сухогруза «Арктик Си» и об авиакатастрофе в Ярославле, в которой погибли хоккеисты «Локомотива».