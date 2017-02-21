«Медиазоне» выписали штраф за новости про экстремистские организации. Нарушение нашел робот Роскомнадзора

Издание «Медиазона» получило от Роскомнадзора уведомления о двух штрафах на пять тысяч рублей за то, что в новостях об экстремистских организациях не было сказано, что они экстремистские. Об этом «Медузе» сообщил главный редактор издания Сергей Смирнов.

Речь идет о новостях про Меджлис крымскотатарского народа, запрещенный Верховным судом Крыма в 2016 году, и националистическую организацию Misanthropic Division, которую Красноярский краевой суд запретил в 2015 году. Обе организации были признаны экстремистскими.

«Медиазона» намерена обжаловать решение Роскомнадзора. «Мы с этим штрафом не согласны, потому что считаем, что положительного контекста в обозначении этих организаций у нас не было. Про Misanthropic Division у нас написано, что это нацисты, которых обвиняют в убийствах», — сообщил Смирнов. Он добавил, что в других новостях про эти организации было указано, что они запрещены в РФ.

В Роскомнадзоре «Медиазоне» сообщили, что используют «специальную программу по выявлению СМИ, которые не обозначают экстремистские организации экстремистскими», и «с февраля начали массово выписывать за это штрафы».

«[Теперь] нет никаких замечаний, разъяснений, ты об этом узнаешь постфактум из протокола про штрафы», — сказал Смирнов.