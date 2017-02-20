В Нью-Йорке 20 февраля умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщает МИД РФ.

Он умер за день до своего 65-летия, пишет ведомство.

«Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту», — сказано в сообщении МИДа. О причинах смерти Чуркина не сообщается.