Умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин
17:12, 20 февраля 2017
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В Нью-Йорке 20 февраля умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщает МИД РФ.
Он умер за день до своего 65-летия, пишет ведомство.
«Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту», — сказано в сообщении МИДа. О причинах смерти Чуркина не сообщается.
Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования. https://t.co/5caM394fdh #Чуркин #ООН #Россия #скорбим pic.twitter.com/HKUDnSbwL4— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) February 20, 2017
Виталий Чуркин был постоянным представителем России при ООН с апреля 2006 года. Согласно биографии на сайте постпредства, он окончил МГИМО в 1974 году и с тех пор занимался дипломатической работой. В 1992 году Чуркин стал заместителем главы МИДа, в 1994-м — послом РФ в Бельгии, с 1998-го по 2003-й — послом в Канаде.