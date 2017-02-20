Умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин

МИД РФ
17:12, 20 февраля 2017
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В Нью-Йорке 20 февраля умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщает МИД РФ.

Он умер за день до своего 65-летия, пишет ведомство.

«Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту», — сказано в сообщении МИДа. О причинах смерти Чуркина не сообщается.

Виталий Чуркин был постоянным представителем России при ООН с апреля 2006 года. Согласно биографии на сайте постпредства, он окончил МГИМО в 1974 году и с тех пор занимался дипломатической работой. В 1992 году Чуркин стал заместителем главы МИДа, в 1994-м — послом РФ в Бельгии, с 1998-го по 2003-й — послом в Канаде.