Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

В Нью-Йорке 20 февраля умер Виталий Чуркин — постоянный представитель России при ООН. Ему было 64 года. Чуркин запомнился жесткими выступлениям в адрес западных коллег, однако представители США, Великобритании и ЕС называют его выдающимся дипломатом — как и российские официальные лица.

Виталию Чуркину было 64 года. До 65-летия дипломат не дожил всего один день. Смерть наступила внезапно — по словам заместителя Чуркина, ему стало плохо в рабочем кабинете в Нью-Йорке. Дипломата доставили в Пресвитерианскую больницу, где он умер. По предварительным данным, причина смерти — сердечный приступ. Официального подтверждения эти сведения пока не получили.

Чуркин занимал пост постоянного представителя России при ООН больше десяти лет, с апреля 2006 года. Свою дипломатическую карьеру он начинал в США: закончив в 1974-м МГИМО, он восемь лет работал в Вашингтоне в качестве третьего, а затем второго и первого секретаря посольства СССР. В начале 1990-х Виталий Чуркин был заместителем министра иностранных дел. В этой должности впервые в истории министерства начал проводить регулярные открытые брифинги для иностранных журналистов. С 1992 года возглавлял диппредставительства РФ в Чили, Канаде и Бельгии, работал постоянным представителем России в НАТО.

Во время работы в ООН часто Чуркин занимал жесткую антизападную позицию. В частности, он многократно использовал право вето на обсуждениях в Совете безопасности резолюций по Сирии и Украине. Виталий Чуркин также заблокировал проект резолюции, предлагавшей создать международный трибунал для расследования сбитого над Украиной малайзийского «Боинга». Чуркин много и часто комментировал внешнюю политику РФ. Он запомнился рядом жестких высказываний, критиковавших поведение США, Великобритании и других западных стран. К примеру, в 2016 году, отвечая в Совете безопасности на выступление постпреда США Саманты Пауэр (та обвинила Россию в гуманитарной катастрофе в Алеппо), он заявил, что Пауэр — не мать Тереза, а Штаты назвал страной с «сомнительным послужным списком».

В России Чуркина называли выдающимся дипломатом. Соболезнования в связи с его смертью выразили президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также представители МИДа, Госдумы и Совета Федерации. Журналист «Коммерсанта» Сергей Строкань охарактеризовал Виталия Чуркина как «одного из самых ярких, харизматичных и живых российских дипломатов, не проигравшего ни одного сражения в Совбезе ООН».

В ООН память Виталия Чуркина почтили минутой молчания. Среди коллег, уже выразивших соболезнования в связи с его смертью, — постоянные представители Великобритании, Франции и США, а также посол Евросоюза в России. Постпред США Никки Хейли, назначенная на должность 24 января, отозвалась о Чуркине как о «любезном коллеге». «Мы не всегда видели вещи одинаково, но он, безусловно, отстаивал позиции своей страны с большим мастерством», — говорится в ее заявлении. Предшественница Хейли Саманта Пауэр назвала Чуркина «маэстро дипломатии» и «глубоко отзывчивым человеком, который делал все возможное для преодоления разногласий между Россией и США».