Украинский депутат предложил Трампу план по снятию санкций с России. В нем прописана аренда Крыма

Украинский депутат Андрей Артеменко подготовил для администрации президента США Дональда Трампа план по урегулированию конфликта на Украине и снятию санкций с России. План, по данным The New York Times, был передан советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну незадолго до его отставки в феврале.

Сам Артеменко подтвердил разработку плана в разговоре со «Страна.ua». Первая часть предусматривает урегулирование ситуации с Крымом, Артеменко предложил оформить аренду полуострова Россией на 30-50 лет, после чего провести повторный референдум о принадлежности.

Донбасс также предложено вернуть под контроль Киева с амнистией для всех участников конфликта кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления. Для желающих покинуть регион организуют свободный выход в Россию, после чего граница перейдет под контроль Украины. После этого Артеменко предложил провести всеукраинский референдум о статусе Донбасса. Восстанавливать регион он предлагает в том числе на деньги, полученные от аренды Крыма.

Свой план Артеменко передал адвокату Трампа Майклу Коэну и Феликсу Сатеру — бизнесмену, который ранее помогал миллиардеру находить деловых партнеров в России. Коэн рассказал, что оставил предложение в кабинете Флинна, но не успел получить ответ по поводу плана, так как советник Трампа уволился.

Обновление. Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о предложенном Артеменко плане по снятию санкций. Идею аренды Крыма Песков назвал абсурдной. «Как может Россия, собственно, свой регион взять в аренду?» — цитирует «Интерфакс» заявлении пресс-секретаря президент РФ.