Трамп назначил нового советника по нацбезопасности. Его предшественник был уволен после контактов с Россией
Президент США Дональд Трамп назначил своим советником по национальной безопасности генерала Гербера Макмастера. Эта должность была вакантна после отставки генерала Майкла Флинна, который не проинформировал вице-президента США о содержании своего разговора с послом России и был уволен.
Анонсируя назначение, Трамп назвал Макмастера человека «с огромным талантом и огромным опытом».
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