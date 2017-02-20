Российские телеканалы с середины февраля стали меньше упоминать Трампа

Российские федеральные телеканалы с середины февраля стали меньше упоминать в эфире президента США Дональда Трампа, сообщают «Дождь» и РБК со ссылкой на исследования.

Если в начале февраля Первый канал, «Россия-1» и НТВ упоминали Трампа в разные дни от 23 до 61 раз, а во вторую неделю месяца — до 36 раз в день, то после 14 февраля количество упоминаний снизилось до 6-12 в день, пишет «Дождь» со ссылкой на данные компания «Медиалогия».

РБК проанализировал упоминания Трампа за три воскресенья месяца в эфире Первого канала, «России 1», «России 24», ТВ Центра, Пятого канала, НТВ, РБК-ТВ, Life и «Звезды». Если 5 февраля Трампа упомянули в общей сложности от 141 (по данным «Медиалогии») до 153 раз (по данным «Телемаркера»), то 12-го — 116 или 86 раз, а 19-го — всего 38 (35).