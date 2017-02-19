В Киеве произошли столкновения между демонстрантами и полицией

В Киеве произошли столкновения между активистами, требующими прекратить торговые отношения Украины с ДНР и ЛНР, и полицией.

Это произошло после того, как сторонники националистов и участники блокады железнодорожного сообщения с Донбассом решили установить палаточный лагерь на углу Банковой и Институтской улиц около здания администрации президента Украины, чему помешала полиция.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», протестующие попытались прорвать установленные полицией ограждения и попасть на улицу Банковую. После этого часть демонстрантов направились в сторону Майдана Незалежности, по пути прорвав полицейские заграждения.

«Громадське» сообщает со ссылкой на сотрудников «Красного креста», что в результате столкновений там пострадали как минимум десять человек. В полиции заявили, что пострадал один полицейский. Пять человек были задержаны, в том числе лидер добровольческого батальона «ОУН» Николай Коханивский.

Около 21:00 по местному времени (22:00 по Москве) в полиции сообщили, что столкновений больше не происходит и «ситуация стабилизировалась» «Полиция продолжает обеспечивать правопорядок и призывает участников не поддаваться на провокации», — передает «Интерфакс-Украина».