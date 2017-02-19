В Киеве произошли столкновения между демонстрантами и полицией

Интерфакс-Украина
19:15, 19 февраля 2017
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В Киеве произошли столкновения между активистами, требующими прекратить торговые отношения Украины с ДНР и ЛНР, и полицией.

Это произошло после того, как сторонники националистов и участники блокады железнодорожного сообщения с Донбассом решили установить палаточный лагерь на углу Банковой и Институтской улиц около здания администрации президента Украины, чему помешала полиция.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», протестующие попытались прорвать установленные полицией ограждения и попасть на улицу Банковую. После этого часть демонстрантов направились в сторону Майдана Незалежности, по пути прорвав полицейские заграждения.

«Громадське» сообщает со ссылкой на сотрудников «Красного креста», что в результате столкновений там пострадали как минимум десять человек. В полиции заявили, что пострадал один полицейский. Пять человек были задержаны, в том числе лидер добровольческого батальона «ОУН» Николай Коханивский.

Около 21:00 по местному времени (22:00 по Москве) в полиции сообщили, что столкновений больше не происходит и «ситуация стабилизировалась» «Полиция продолжает обеспечивать правопорядок и призывает участников не поддаваться на провокации», — передает «Интерфакс-Украина».

На Украине активисты с конца января блокируют железнодорожное сообщение с частями Луганской и Донецкой областей, которые контролируют пророссийские сепаратисты и откуда в остальную часть страны поставляется уголь. Из-за угрозы нехватки угля в стране был введен чрезвычайным режим в области энергетики. В ходе протестов 19 февраля лидеры блокады заявили о планах заблокировать и железнодорожное сообщение с Россией. 
В Киеве 18–20 февраля проходят акции по случаю третьей годовщины событий 2014 года, когда в результате столкновений демонстрантов и силовиков погибли более 100 человек. В результате массовых выступлений президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти и бежал в Россию.
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