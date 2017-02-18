В Киеве прошел марш памяти погибших на Майдане
В центре Киева состоялось шествие в память о погибших в столкновениях на Майдане в 2014 году.
В марше приняли участие около 500 человек. По его окончании на Майдане провели митинг с участием примерно 200 человек. Никаких происшествий во время акции украинская полиция не зафиксировала.
Мероприятия в память о погибших на Майдане будут продолжаться на Украине до 22 февраля.
Хода пам’яті Героїв Небесної Сотні в Києві pic.twitter.com/zqNjxDuPJc— Hromadske.UA (@HromadskeUA) February 18, 2017
О 12 на Майдані розпочнеться народне вічеhttps://t.co/fmiuTscLgv pic.twitter.com/0dL7BDrA6Z— Hromadske.UA (@HromadskeUA) February 18, 2017
18-20 февраля 2014 года в столкновениях демонстрантов с милицией в центре Киева погибли более 100 человек. В результате массовых выступлений президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти и бежал в Россию.