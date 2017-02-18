В Киеве прошел марш памяти погибших на Майдане

В центре Киева состоялось шествие в память о погибших в столкновениях на Майдане в 2014 году.

В марше приняли участие около 500 человек. По его окончании на Майдане провели митинг с участием примерно 200 человек. Никаких происшествий во время акции украинская полиция не зафиксировала.

Мероприятия в память о погибших на Майдане будут продолжаться на Украине до 22 февраля.