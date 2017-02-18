В Киеве прошел марш памяти погибших на Майдане

Украинская правда
13:03, 18 февраля 2017
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В центре Киева состоялось шествие в память о погибших в столкновениях на Майдане в 2014 году.

В марше приняли участие около 500 человек. По его окончании на Майдане провели митинг с участием примерно 200 человек. Никаких происшествий во время акции украинская полиция не зафиксировала.

Мероприятия в память о погибших на Майдане будут продолжаться на Украине до 22 февраля.

18-20 февраля 2014 года в столкновениях демонстрантов с милицией в центре Киева погибли более 100 человек. В результате массовых выступлений президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти и бежал в Россию.
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