Вице-президент США заявил об ответственности России за войну в Донбассе

Sky News
09:43, 18 февраля 2017
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Вице-президент США Майк Пенс заявил об ответственности России за вооруженный конфликт в Донбассе и потребовал от нее выполнять Минские соглашения.

«Соединенные Штаты, как и прежде, будут привлекать Россию к ответственности, несмотря на то, что мы ищем основы для сотрудничества», — сказал Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

В своем выступлении Пенс заверил, что США полностью поддерживают своих союзников по НАТО.

Комментируя выступление Пенса, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил разочарование. «Разочаровала <…> позиция, согласно которой исключительную ответственность за выполнение Минских соглашений по Украине продолжает нести Россия», — цитирует Косачева агентство «Интерфакс».

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ранее заявил, что Дональд Трамп рассчитывает на возвращение Крыма Украине. Президент США опубликовал твит, в котором говорится, что «Россия забрала Крым». Он также задался вопросом, не был ли Барак Обама слишком мягок по отношению к Москве.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после своей первой встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что американская администрация готова сотрудничать с Россией, но при условии, что такое сотрудничество будет выгодно американскому народу.
Глава Пентагона Джим Мэттис заявил, что с Россией следует разговаривать с позиции силы. Он также отметил, что на сегодняшний день нет условий для военного сотрудничества США и России.

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