Вице-президент США заявил об ответственности России за войну в Донбассе

Вице-президент США Майк Пенс заявил об ответственности России за вооруженный конфликт в Донбассе и потребовал от нее выполнять Минские соглашения.

«Соединенные Штаты, как и прежде, будут привлекать Россию к ответственности, несмотря на то, что мы ищем основы для сотрудничества», — сказал Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

В своем выступлении Пенс заверил, что США полностью поддерживают своих союзников по НАТО.

Watch @mike_pence's full address to the annual international security conference in Munich https://t.co/ObtU73alva — Sky News (@SkyNews) February 18, 2017

Комментируя выступление Пенса, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил разочарование. «Разочаровала <…> позиция, согласно которой исключительную ответственность за выполнение Минских соглашений по Украине продолжает нести Россия», — цитирует Косачева агентство «Интерфакс».