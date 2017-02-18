По делу об убийстве брата Ким Чен Ына арестован гражданин КНДР
В Куала-Лумпуре арестовали гражданина Северной Кореи, подозреваемого в причастности к убийству Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. В полиции Малайзии сообщили, что арестован 47-летний Ли Чен Чхоль. Каким именно образом он мог участвовать в покушении, неизвестно.
Малайзийское издание New Straits Times сообщает, что полиция в рамках расследования убийства Ким Чен Нама разыскивает еще трех граждан Северной Кореи.
Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Непосредственно в покушении участвовали две женщины. По основной версии, одна из них отвлекла внимание Ким Чен Нама, а другая подошла сзади и прижала ему к лицу платок с сильнодействующим ядом. Ким Чен Нам умер по дороге в больницу.
В рамках расследования дела ранее были задержаны три человека — гражданка Вьетнама, гражданка Индонезии и подданный Малайзии.
Причиной убийства Ким Чен Нама, по информации южнокорейского агентства Yonhap, мог стать конфликт из-за секретных счетов в Макао. Ким Чен Ын якобы требовал от брата, постоянно проживавшего в Китае, вернуться в КНДР вместе с этими деньгами, но тот ответил отказом.