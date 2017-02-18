По делу об убийстве брата Ким Чен Ына арестован гражданин КНДР

В Куала-Лумпуре арестовали гражданина Северной Кореи, подозреваемого в причастности к убийству Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. В полиции Малайзии сообщили, что арестован 47-летний Ли Чен Чхоль. Каким именно образом он мог участвовать в покушении, неизвестно.

Малайзийское издание New Straits Times сообщает, что полиция в рамках расследования убийства Ким Чен Нама разыскивает еще трех граждан Северной Кореи.