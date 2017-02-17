Yonhap: брата Ким Чен Ына убили из-за секретных счетов

Мотивом убийства Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи, по одной из рассматриваемых версий, был конфликт из-за секретных денежных фондов, пишет The Korea Times со ссылкой на агентство Yonhap.

Источники агентства сообщили, что, по некоторым данным, Ким Чен Нам получил доступ к секретным счетам в Макао после казни его дяди Чан Сон Тхэка. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы приказал своему старшему брату вернуться в страну вместе с деньгами, хранящимися в Макао, однако тот отказался.

Кроме того, сообщили источники, Ким Чен Нам унаследовал «немалую сумму» от своего отца Ким Чен Ира, переживавшего, что его старший сын вынужден жить за пределами страны.

Отказ «сильно разозлил» Ким Чен Ына, сообщили собеседники агентства, добавив, что власти КНДР в течение нескольких лет угрожали убить Ким Чен Нама.

В свою очередь японская газета Jiji Press выдвигает предположение, что у убийства брата лидера Северной Кореи были политические мотивы.

Ким Чен Нама, по данным источников этого издания, подозревали в попытке создания правительства Северной Кореи в изгнании.