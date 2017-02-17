Власти Северной Осетии объявили о задержании четырех координаторов «групп смерти». Задержанные заявили, что они устроили розыгрыш
Правоохранительные органы Северной Осетии задержали четверых координаторов «групп смерти» в социальных сетях, сообщило правительство республики.
Задержанные, среди которых двое несовершеннолетних, «отправляли сообщения знакомым с предложением присоединиться к игре».
Свой поступок, говорится в сообщении правительства Северной Осетии, они объяснили «желанием разыграть товарищей».
Какие обвинения грозят задержанным, в сообщении республиканского правительства не уточняется.
Кроме этого, полицейские в рамках проверки выяснили, что в одной из наиболее многочисленных «групп смерти» состоит около 700 жителей Северной Осетии, уточняет правительство.
В феврале был зафиксирован резкий рост числа поисковых запросов об «игре в китов», о которой стало широко известно после публикации статьи в «Новой газете» весной 2016 года. В статье шла речь о закрытых сообществах в соцсети «ВКонтакте», так называемых «групп смерти», состоявшие в которых подростки выполняли «задания», последним из которых якобы должно стать самоубийство.
На фоне всплеска интереса к «игре в китов», достоверных объяснений которому пока не получено, администрация «ВКонтакте» начала блокировать страницы пользователей, которые используют хэштеги, связанные с «суицидальными пабликами».